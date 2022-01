La ola asiática sigue creciendo y cada vez son más sitios en los que puedes disfrutar de sus contenidos. No sigas buscando en páginas ilegales, en estas plataformas para ver anime en México puedes ver tu programa favorito sin ser acosado por el spam.

El anime es un estilo de animación que tiene origen en Japón, consta de distintos géneros y tiene contenido para todas las edades. Es por esto que con el paso del tiempo ha ido ganando cada vez más popularidad.

El anime llegó por primera vez a nuestro país en los años 70 con la emisión de Astroboy en televisión abierta y fue tal su éxito que no tardaron en seguirle series como Meteoro, Heidi, Marco, Remi, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball, Los supercampeones, Pokemón y muchos más.

¿Dónde ver anime en México?

Pero, al final del día los programas disponibles en televisión abierta eran mínimos a comparación de la enorme producción de anime en Japón. Y fue así que los verdaderos amantes de género comenzaron buscar en dónde ver anime desde México.

Hace unos años loa fanáticos debían buscar hasta debajo de las rocas formas de conseguir las nuevas temporadas de sus programas favoritos, ahora, todo es más sencillo gracias a las plataformas de streaming, que se han dado cuenta del gran mercado del género y han comenzado a abrirle un espacio.

Crunchyroll

Si lo que estás buscando es una gran variedad esta es la plataforma para ver anime que necesitas. Crunchyroll es la plataforma de anime por excelencia, actualmente tiene más de 30 mil episodios de los títulos más populares subtitulados al español e incluso cuenta con algunos doblados a nuestro idioma.

Además, es uno de los favoritos para ver las series actualmente en emisión, ya que estrena capítulos tan solo 1 hora después de su estreno en Japón.

Funimation

Si te interesan las historias del anime, pero estar leyendo subtítulos no es lo tuyo, tienes que probar Funimation. Esta plataforma ofrece decenas de animes doblados al español, además de contar con un amplio catálogo de contenido subtitulado.

Otro de los grandes beneficios de esta plataforma es que tiene varios programas exclusivos que no podrás encontrar en otras plataformas.

Netflix

La plataforma de streaming más famosa del mundo no iba a dejar pasar al gran público de los animes y por eso, poco a poco ha ampliado su catálogo del género. No solo eso ha llegado a crear animes originales que aunque no se comparan con gigantes como Attack on Titans o Demon Slayer, sí que han logrado atraer al público.

Además, se aseguró de tener en su lista a varios de los clásicos como Naruto, Bleach y One Piece.

Prime

Aun muy pocos saben que Amazon Prime ha decidido abrir un espacio para el anime y aunque no tiene un catálogo tan grande como alguno de los anteriores sí que tiene muy buenos títulos que pueden llamar la atención de cualquier fanático.

Además, no solo cuenta con distintos animes shonen para atraer al público, también le ha dado espacio a varias películas de anime nominadas al Oscar.

YouTube

Ver anime en YouTube de forma legal es posible gracias a algunos canales de las mismas productoras del contenido como TMS Anime Latino, quien ha subido algunos animes como Kamisama Hajimemashita, Megalobox, Las Aventuras de Saint Tail, Lupin y más.

HIDIVE

Si eres tan fanático del anime que ya tuviste que entrar en páginas piratas para encontrar los títulos menos comerciales pero muy populares en redes, entonces tu mejor opción es HIDIVE. Esta plataforma cuenta con algunos de los programas más interesantes pero no tan sencillos de encontrar.

Eso sí, aunque podrás encontrar subtítulos en español, la plataforma está en inglés y su cobro viene en dólares así que debes tener en cuenta esto.