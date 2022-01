Una nueva polémica se ha desatado en torno al Gobernador del estado de Morelos y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco ya que ha sido publicada una fotografía en la que aparece acompañado de tres personajes que lideran grupos criminales que operan en la entidad morelense.

El Sol de México publicó esta imagen y aseguró que fue verificada por el Departamento de Fotografía de la Organización Editorial Mexicana; el diario aseguró que la foto fue tomada en la residencia de Cuauhtémoc Blanco en el fraccionamiento residencial de Tabachines, en Cuernavaca.

Junto a Cuauahtémoc Blanco aparecen Irving Eduardo Solano Vera, alias el Profe y el Gato, líder del cártel Guerreros Unidos y jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación; Homero Figueroa Meza, alias la Tripa, líder del Comando Tlahuica o Los Tlahuicas; y también Raymundo Isidro Castro Santiago, alias el Ray, líder regional del CJNG en Morelos.

La respuesta de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco ya dio su respuesta ante la prensa respecto a esta imagen publicada por El Sol de México: "Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: '¿oye, quién eres tú? ¿a qué te dedicas?'", dijo tras asistir a la toma de protesta del general de brigada, Francisco Toscano Camacho, como comandante de la 24a Zona Militar.

El gobernador de Morelos rechazó tajantemente que esa imagen haya sido tomada en su residencia: "¿Ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?", dijo a los reporteros y aseguró que la publicación de la fotografía es un "ataque de narco-políticos" en su contra.