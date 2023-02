Rod Contreras es uno de los influencers de México que ha logrado una gran popularidad en TikTok y el resto de las redes sociales en los últimos años. Es por ese motivo que todo lo que sucede en su vida se vuelve tendencia rápidamente. En este sentido, en las últimas horas se filtraron algunas imágenes de él en su cama junto a una persona, las cuales generaron polémica.

Estas fotos privadas no muestran nada explícito, aunque sí se lo ve a Rod Contreras acostado junto a Fernando Ga. Es por ese motivo que las páginas de chismes comenzaron a vincularlos e incluso especular con una posible relación amorosa. Al momento ninguno de los dos han desmentido los rumores.

"Miren, Rod Contreras no tiene que salir a hablar de su sexualidad si no quiere ya que es su vida privada. Lo que no está bien es que utilice chicas para cubrirlo", puso en Twitter una usuaria seguidora del creador de contenido nacido en Sinaola. La mayoría de los fans compartieron esta postura y esperan que Rod se muestre transparente frente a ellos.

+Las fotos virales de Rod Contreras en la cama

El TikTok en el que se pueden ver las fotos de Rod junto a Fernando Ga se volvieron tendencia en México.