Faltan escasas horas para que termine un año y comience otro nuevo. En materia del deporte mexicano, el 2021 ha tenido sucesos maravillosos y dignos de guardarse en la memoria, pero también episodios vergonzosos que es mejor no olvidar para tratar de que no se repitan. Estos son los escándalos más fuertes del año en el deporte de México.

No llegó a sus quintos Juegos Olímpicos. Cuando se visualizaba en Tokio 2020, la que hubiera sido su quinta cita olímpica, la clavadista Paola Espinosa no consiguió el pase en el torneo clasificatorio celebrado en México. Ya en la competencia, la medallista de bronce en Beijing 2008 y de plata en Londres 2012 lanzó un tweet que desató la controversia al ser interpretado como una falta de respeto a las clavadista que representaron a México en Japón. "Elimino el malinterpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros", enmendó Paola Espinosa en otro tweet.

El grito discriminatorio. Lo que hace muchos años comenzó como un chiste en el futbol mexicano y que luego llegó a las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018 ahora es un gran dolor de cabeza para la Federación Mexicana de Futbol ya que la FIFA determinó en 2021 que la selección mexicana jugara tres partidos como local sin público (uno ya se jugó ante Canadá y dos más se disputarán en 2022 ante Costa Rica y Panamá) y multas por la expresión homofóbica.

La plaza de ciclismo perdida. La ciclista mexicana Jessica Salazar, especializada en velocidad en pista, declinó a participar en la prueba del omnium de Tokio 2020, luego de el Comité Olímpico Mexicano lo definiera en su lista final de plazas olímpicas sin avisarle. "Rechazo formalmente la nominación a participar en los Juegos Olímpicos en la prueba del omnium ya que va en contra de mi ética y mis valores como deportista y como persona", informó Salazar en un video que publicó en sus redes personales. "En caso de participar sería el equivalente a hacer correr a Ussain Bolt un maratón".

Uniformes de softbol en la basura. La selección femenina de sóftbol que asistió a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tiró a la basura sus uniformes oficiales y parte de su equipamiento en la Villa olímpica. La federación mexicana de este deporte manifestó su indignación por este hecho que fue ventilado en redes socailes por las boxeadoras Esmeralda Falcón y Brianda Tamara. Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Sóftbol, justificó la decisión de las jugadoras por un tema de "sobrepeso" para el viaje de regreso.

Le dieron cheque sin fondos. Aremi Fuentes, ganadora de medalla de bronce en disciplina de halterofilia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, recibió un cheque falso por un monto de 50 mil pesos como un premio de parte del gobierno de Baja California. "El cheque no existe, se me hace una falta de respeto que hayan utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, reclamó la atleta.

El basquetbolista desaparecido. Alexis Cervantes, jugador de las Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, fue reportado desaparecido tras participar en un partido amateur en Michoacán. Días después apareció, junto con un taxista que lo acompañaba, amarrados a un árbol en un camino que comunica poblados de Michoacán y Jalisco.