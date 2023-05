Tras su participación en Big Brother, a Poncho de Nigris porque se le relacionó sentimentalmente con la actriz Irma Serrano, quién era era poco más de 40 años mayor que él, aunque él ha aclarado que solo era una amistad:

"Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respete, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”, confesó el conductor.