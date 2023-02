Alfredo Ademe se ha convertido en una persona polémica e incluso el 28 de septiembre de 2022 también fue golpeado por dos sujetos, luego de involucrarse en un altercado que ocurrió afuera de su casa, pero que no tenía que ver con él, aun así se metió y también sacó la peor parte, tanto que hace unos meses fue sometido a otra operación para colocarle una placa en el pómulo.

