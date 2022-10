El lunes 10 de octubre el reconocido actor mexicano Alfredo Adame fue operado de urgencia. Esto se debe a la brutal golpiza que sufrió fuera de su casa en los últimos días de septiembre, la cual le había provocado una herida de ocho puntadas.

En sus redes sociales compartió un video explicando su situación: “Dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura, este daño, se puede llegar a hacer mayor. Ahorita voy a entrar a la cirugía, dura tres horas más o menos". Y agregó: "Me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, entonces hoy me hacen esta operación en el pómulo derecho".

Sin embargo, pese a que el video fue compartido a primera hora del lunes, recién volvió a contar más detalles 16 horas más tarde. "Con un paracetamol quedó", publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto post operación.

Alfredo Adame contó al programa Venga la Alegría que todo comenzó cuando se dio cuenta que había una movilización de patrullas cerca de su casa, por lo que quiso investigar qué estaba pasando: “Me acerco a la puerta, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinche chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada… Se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo".

En la misma nota, el reconocido actor mexicano agregó: "Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”.

