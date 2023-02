Auronplay, uno de los streamers más reconocidos en el mundo, no estará en los Squid Craft Games y se alejará de Twitch por tiempo indefinido. Esta noticia fue recientemente confirmada por su compañero Komanche. En Bolavip te contamos cuál es el motivo de esta decisión.

+¿Por qué Auronplay se va de Twitch por tiempo indefinido?

En los últimos días se volvió viral en las redes sociales publicaciones xenófobas y de apología nazi del año 2013 por parte de Biyín, la pareja de Auronplay. El streamer español se vio afectado por esta cancelación ya que muchos de estos mensajes los mandaba en comunidades de las que él mismo formaba parte e incluso realizó algunos comentarios fuera de lugar.

Entre las imágenes difundidas en las redes sociales se puede ver mensajes por parte de Biyín bromeando con el caso de Yeremy Vargas, un pequeño desaparecido en 2013 sin dejar rastro. Es por ese motivo que muchas celebridades salieron a criticar estas publicaciones.

+¿Qué dijo el streamer español en su último directo?

El creador de contenido habló de la cancelación masiva en su último directo en Twitch: "No voy a usar el paso del tiempo o el humor negro como excusa. Esos tuits no eran de humor negro, eran de ser un gilipollas. Muchos me piden que reaccione ahora a mis primeros vídeos, pero no soy capaz, me da demasiada vergüenza".

Allí mismo cerró el stream comunicando a sus seguidores que dejará las retransmisiones en directo por unos meses porque necesita desconectar y descansar. Aún no se sabe una fecha exacta para su vuelta.

+AURON RESPONDE a SU CANCELACIÓN y ANUNCIA su DESPEDIDA TEMPORAL