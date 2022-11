La cantante Dua Lipa rompe el silencio tras revelar el motivo por el cual no formará parte del Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué Dua Lipa no cantará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo es la máxima fiesta del futbol, pero también uno de los momentos más esperados es la ceremonia de inauguración, debido al espectáculo musical que se realiza previo al primer partido del Mundial, en este caso el cual será entre Qatar, el anfitrión y Ecuador, pero en esta edición por primera vez ha sido un caos, ya que al menos tres cantantes se han negado a formar parte de la Fiesta.

Entre ellos Rod Stewart, Shakira y Dua Lipa, esta última quien ya manifestó a través de sus redes sociales el motivo por el cual no quiere formar parte de la Copa del Mundo, luego de que desde el fin de semana pasado se diera a conocer que la intérprete de “Be the one” estaría en la ceremonia de inauguración, motivo que no fue cierto y tuvo que salir a desmentir el rumor.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos", señaló en una historia de su perfil de Instagram.

"Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió la intérprete de 'Love again'.

Cabe destacar que Qatar es un país donde en la actualidad no se respetan las garantías de las mujeres, los derechos humanos y está penalizada la comunidad LGBTQ+.

Hasta el momento no solo la londinense piensa así, sino también varios artistas y famosos. Hasta el momento se desconoce con exactitud quienes serán los artistas que estarán presentes, pero se rumora que podrían ser Calvin Harris, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie y Jungkook.

¿Cuándo y a qué hora es la Ceremonia de inauguración del Mundial?

Fecha: Domingo 20 de noviembre

Hora: 08:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Televisa (Las Estrellas y Canal 5), TV Azteca (Canal 7), TUDN, Sky Sports y Vix+

¿Cuándo y a qué hora es el partido inaugural Qatar vs. Ecuador?