Dwayne Johnson confirmó recientemente que no seguirá siendo Black Adam, el personaje creado por DC. Aquí te contamos los motivos.

¿Por qué Dwayne Johnson no seguirá siendo Black Adam?

Este año se estrenó en las salas de cine Black Adam, una película que logró un gran reconocimiento por parte del público y la audiencia. Sin embargo, está confirmado que Dwayne Johnson no le volverá a dar vida a Black Adam. Aquí te contamos los motivos.

En un comunicado que publicó Dwayne Johnson este martes 20 de diciembre, explicó por qué no seguirá siendo Black Adam. "Hablé con James Gunn y Black Adam no será parte de su primer capítulo de narrativa. Aun así, DC y Seven Bucks (su productora) acordaron seguir explorando de qué forma el personaje puede ser parte de próximos capítulos del multiverso de DC", desarrolló.

En esta sintonía, Dwayne Johnson agregó: "Después de trabajar 15 años sin descanso pudimos hacer Black Adam y estoy muy orgulloso de la película que le entregamos a los fanáticos de todo el mundo". Y cerró: "Siempre voy a estar agradecido con mucha humildad y amor por la respuesta recibida".

Cabe recordar que antes que "La Roca" confirme que no regresará a Black Adam, DC ya había cancelado Wonder Woman 3 y Henry Cavill había anunciado que no volverá a interpretar a Superman.

+¿Cuánto dinero recaudó Black Adam?

Aunque Black Adam fue bien recibida por el público y las críticas, no cumplió con las expectativas en cuanto a dinero. La película recaudó $391 millones en todo el mundo con un presupuesto de producción de $195-260 millones.

+Black Adam - Avance oficial