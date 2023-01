“Como saben me operé un testículo, tuve que ir a una clínica de maternidad para masturbarme y saber cuánto conteo de espermatozoides tengo, bueno, querían saber no, les parece divertido el tema se los comparto ”, al final las conductoras solo dijeron “Capi, demasiada información”, mientras Kristal Silva, Pato Borgguethi y Sergio Sepúlveda solo escuchaban en medio del momento incómodo.

El comediante y conductor Capi Pérez y su esposa Sandra Itzel están buscando convertirse en padres por primera vez, por lo que no es novedad que él fue sometido a una operación para poder lograrlo, pues lo confirmó a través de sus redes sociales en su momento y reafirmó la noticia en “Venga la Alegría”, pero la forma en la que tuvo que hacerlo parece que no fue de su agrado, ¿Fue una imprudencia de la producción y Laura G?.

