La Profeco dio a conocer el estudio más reciente sobre las marcas de refrescos que hay en el mercado, siendo Jarritos una de las que podrían dejar el mercado por no cumplir con lo que dice su botella

Curiosamente, sí, ese sería el principal motivo por el que los refrescos Jarritos deberán dejar el mercado hasta que comprueben por qué “son buenos”, como dice su frase comercial “Qué buenos son”. De no hacerlo deberán de dejar el mercado y podrán ser exhibidos hasta que se haya solucionado el problema.

Durante este estudio se encontraron 22 refrescos que tienen combinaciones de jarabe de maíz de alta fructosa , con edulcorantes no calóricos, ocho con solo azúcares y 15 sin calorías y uno bajo en calorías

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una lista de refrescos que tendrán que dejar el mercado debido a que no cumplen con lo que marcan , entre ellas están famosas bebidas gaseosas que sería muy triste no volver a verlas.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.