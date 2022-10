Ringo Starr, ex integrante de The Beatles, confirmó que no estará tocando en el Auditorio Nacional de México el próximo 19 y 20 de octubre en el marco de su gira Ringo Starr and His All Starr Band. Esto se debe a que se contagió por segunda vez en el mes de Covid-19.

“Estoy muy seguro que estarán tan sorprendidos como yo, di positivo nuevamente por covid. El resto de la gira está cancelada. Les envío pas y amor, Ringo”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales. De esta forma también deberá reprogramar sus shows en Estados Unidos de San José, California (14 de octubre), Paso Robles, California (15 de octubre) y por último el de Los Ángeles, California (16 de octubre).

Al momento no está confirmado qué deberán hacer las personas que ya adquirieron sus tickets para verlo en el Auditorio de México. Tampoco se confirmó si la fecha será reprogramada.

+Ringo Starr había cancelado un show en Canadá

El 3 de octubre, Ringo Starr había anunciado que contrajo Covid-19. Es por ese motivo que canceló el show en Canadá. Luego de haber dado negativo el 10 de este mes, se volvió a contagiar.

+Ringo Starr - World Go Round