Buenas noticias para todos los fans de Selena Gomez, quien después de casi tres años, regresó a usar su cuenta de Instagram y es que en 2019 decidió no utilizar más la plataforma, pues le afectaba en su salud metal, pero eso no quiso decir que estaba alejada del medio del espectáculo, pues se ha sabido mantener vigente.

Selena no borró su cuenta, pero si se encargó de no utilizarla, ya que su gente de trabajo le recomendó que no lo hiciera, así que ella solo les pasaba fotos de lo que quería que subieran para mostrarles a sus fans. Pero hace unos días todo fue diferente, pues ella misma anunció su regreso con un par de fotos.

La última aparición ante los medios de Gomez fue el pasado martes en la entrega de los Globos de Oro, donde brilló en la alfombra roja, luciendo diferente y que es bien sabido que su cuerpo ha sufrido cambios, debido a la enfermedad que padece de por vida, Lupus.

¿Por qué se despidió de su Instagram Selena Gomez?

Selena ha padecido con su salud física y mental, siendo en 2018 diagnosticada con trastorno bipolar, por lo que tomó la decisión de alejarse y cuidar de ella misma, pero este martes anunció su regreso, además de que hace meses compartió por todo lo que ha pasado a través de su documental y diversos programas de televisión.

“Tuve que aprender a pasar tiempo conmigo mismo. Antes podía pasarme horas viendo la vida de los demás”, dijo. Después de una larga depresión, abordada en el documental “My Mind & Me”

En las últimas semanas, ha también retomado su carrera musical y ha tenido colaboraciones con Rauw Alejandro o la última colaboración que fue un feat con Rema y su exitoso tema “Calm Down”.