Desde el jueves, varios famosos se percataron de que no tenía la verificación de su cuenta, te decimos cuál es el motivo de dicha decisión de Elon Musk

Entre ellos están Ricardo Salinas Pliego, Chumel Torres, Papa Francisco, Justin Trudeau, Beyoncé, Harry Styles, Rosalía,Cristiano Ronaldo, Hallle Berry, Luis Miguel, Paty Cantu, Becky G, Rosalia, Shakira y Kimberly Loaiza , por solo mencionar a una pequeña lista de cantantes, políticos, empresarios, deportistas, actores o periodistas, así que no temas, seguramente sí es el perfil de tu famoso, solo que esa nueva política los dejó sin palomita. Ahora la pregunta será ¿Quién comprará el servicio?

En México este jueves comenzó la eliminación masiva de cuentas verificadas o lo que es igual a que en los perfiles de los famosos ya no aparece la palomita azul, entre ellos cantantes como Danna Paola, Paty Cantu o influencers como Kimberly Loaiza por mencionar a algunos.

Desde que Elon Musk compró la plataforma, los cambios, despidos y demás temas, comenzaron a verse reflejados en Twitter, algo que no a todos gusta, pero si sus 300 mil usuarios verificados quieren mantener la palomita azul tendrán que abrir la cartera de manera mensual.

Desde hace unos meses Twitter dio a conocer que algunos de sus servicios comenzarían a tener un costo extra, entre ellos el de tener la cuenta verificada, por lo que sobre advertencia no hay engaño, aunque para algunos famosos eso los tomó por sorpresa y hasta se manifestaron en redes sociales.

