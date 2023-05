Martha Higareda es una de la actrices más famosas en México, tras protagonizar películas como “Amarte duele”, “No manches, Frida” y “Fuga de reinas”, pero esta vez se ha convertido en tendencia no por sus papeles sino por las curiosas anécdotas que cuenta sobre su vida y a que a muchos les parecen fantasiosas.

La actriz aparece en una serie de memes en redes sociales, en dónde los internautas mencionan las historias en las que ha conocido a boxeadores, actores de Hollywood, ha interactuado con fantasmas, fue invitada a protagonizar películas importantes y más.

“Yo empecé a hablar a los cuatro meses, es una cosa rarísima. Mi mamá y mi familia me dicen: ‘empezaste a decir tus primeras palabras a los cuatro meses’. Entonces, a los 8 meses ya hablaba muy bien”, compartió la actriz a Yordi Rosado.

En el podcast “De Todo Un Mucho” que Martha Higareda tiene con Yordi, la actriz contó varias historia paranormales que le han sucedido a ella y su familia, donde mencionó que incluso un fantasma le dio una nalgada mientras se estaba cambiando, por lo que tuvo que salir corriendo.

En una plática con Omar Chaparro la actriz mencionó que durante una cena con una amiga, estuvo a punto de caerse, pero Ryan Gosling la atrapó.

“Pues nos paramos al baño, entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar, la verdad, y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling”, narró.