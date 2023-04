Hasta el momento se sabe que dichas huelgas no serán permanentes , sino con una duración máxima de 48 horas, pero las cosas podrían cambiar, pues se ha citado a una reunión este viernes 14 de abril en el Auditorio Che de la Facultad de Filosofía y Letras. Tentativamente, la asamblea iniciará a las 14:00 horas.

A través de redes sociales varias facultades dieron a conocer que entrarían en huelga desde el jueves 13 de abril debido a varias exigencias que no han tenido solución, entre ellas destacan mejorar las condiciones de infraestructuras en las facultades, así como la atención a los casos de la violencia de género suscitados en la UNAM en épocas recientes, así como el compromiso para que se cumpla con la recepción de becas Elisa Acuña.

