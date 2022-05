¿Por qué no usa su apellido Virgil van Dijk en su camiseta?

Virgil van Dijk es hijo de padre neerlandés y madre de Surinam. Su papá tomó la decisión de abandonar a su mamá dejándola a cargo de él y sus dos hermanos cuando eran unos niños.

La etapa crítica para Virgil fue la adolescencia. Tenía el sueño de ser futbolista profesional pero también debía ayudar a su mamá con los gastos en casa. Por eso es que dividió su tiempo entrenando en la academia de Willem II, equipo de la ciudad de Tilburgo, y trabajando como lavaplatos media jornada laboral.

En las canchas, su intención era ser lateral derecho. Como no le vieron aptitudes en esa posición, lo recorrieron a la central, principalmente por un factor: se estiró 18 centímetros entre los 15 y 17 años. Su estatura se volvió cualidad en 2008.

Pero no para Willem II. El equipo terminó de formarlo para venderlo al Groningen en 2010 porque no le veía condiciones. En su nuevo club, el cuerpo técnico del primer equipo tampoco tenía muchas esperanzas en él porque creían que su condición física no era buena.

Fue hasta que debutó en 2011 como titular con el primer equipo de Groningen que se dieron cuenta de su capacidad como defensa central. Sin embargo, meses después sufrió de un fuerte cuadro de apendicitis, peritonitis e infección renal. Tuvo que ser operado de emergencia con una cirugía delicada. Debido a eso, Virgil sintió que se iba a morir. Por eso preparó y firmó rápidamente un documento a manera de testamento en el hospital.

Todo quedó en un susto. El holandés se recuperó, mejoró su nivel y maximizó su condición física. Regresó para convertirse en titular indiscutible y en la joya de oro para Groningen. En 2013 intentaron venderlo al Ajax, club que no se interesó en él.

Brighton & Hove Albion, club de la Premier League, lo quería. Gustavo Poyet, técnico del equipo inglés en ese momento, lo pidió como refuerzo. Lo tenía estudiado, analizado. Era el defensa que quería. ¡Pero Brighton no quiso pagar tres millones de euros por un defensa! Se les hizo caro.

Celtic Glasgow, club escocés, entró a la puja y negoció por sus servicios para ficharlo. Pagó 2.6 millones de libras más una tarifa de venta del 10% para Groningen por un contrato de cuatro años.

Virgil llegó a la Scottish Premier League en 2013. Rápido llamó la atención por un aspecto: el nombre en su playera. A diferencia de sus compañeros y otros futbolistas, Van Dijk no usaba su apellido. Solamente se hacía llamar Virgil. Desde entonces hizo lo mismo en sus siguientes equipos, Southampton y Liverpool. Pero, ¿por qué decidió utilizar su nombre y no su apellido?

En Groningen si llegó a usar su apellido en el dorsal, pero al salir de Holanda dejó de hacerlo. ¿Por qué? Luego de cumplir la mayoría de edad, ser vendido como estrella a un club extranjero, tener un sueldo digno asegurado y proyección futbolística, el central holandés decidió renegar de su figura paterna.

Virgil no le perdonó a su padre que los haya abandonado dejándole toda la responsabilidad a su mamá. No le parecía justo llevar en el dorsal el apellido de un hombre que nunca vio por él, ni tampoco le ayudó a salir adelante.

Le parecía un gesto injusto para su madre y hermanos, quienes siempre estuvieron a su lado para apoyarlo a cumplir su sueño. Dejar Holanda y emigrar al futbol extranjero para dejar de utilizar el apellido van Dijk en la camiseta fue para el defensa central una metáfora de rompimiento con la raíz paterna.