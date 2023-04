Los fans de la cantante norteamericana Taylor Swift quieren saber por qué se dice que la artista y Joe Alwyn terminaron, por lo que aquí en BolaVIP te contamos lo que se sabe sobre este rumor que ha sacudido a los seguidpres de la intérprete de temas como Anti-Hero o All the girls you loved before.

Y es que desde que este rumor se supiera en las últimas horas del día de ayer, han corrido como pólvora especulaciones de la razón por la que esta pareja se habría separado por lo que aquí te platicaremos de lo que se ha sabido sobre este tema.

Por esta razón se dice que Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron

La revista People y el programa Entertainment Tonight fueron los medios que divulgaron la noticia de que Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron, lo cual fue confirmado por la revista ya mencionada gracias a una fuente muy cercana a la pareja. Aunque lo que sí se resaltó fue que la ruptura se dio de forma amistosa y sin drama de por medio.

Sin embargo hasta el momento ni la cantante, que se encuentra en medio de su gira The Eras ni Alwyn han comentado algo al respecto, aunque la noticia sí tomó por sorpresa a los fans de la intérprete quienes saben que gran parte de las canciones de Taylor están inspiradas en quien ahora sería su ex pareja. Además la fuente aseguró a ET que esta ha sido la razón por la que no se ha visto a Joe Alwyn en ningún show de The Eras Tour.

Taylor Swift y Joe Alwyn habrían terminado poco después de los rumores que afirmaban que se habían comprometido

Lo triste de esta noticia es que hace tan solo unas semanas corrieron fuertes rumores por la prensa de que esta pareja ya se había comprometido, lo que hizo que los medios los asediaran para tratar de saber más sobre esto, aunque solo se alcanzó a conocer la opinión de Joe, quien desmintió esto diciendo:

“Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas”.

Sin embargo ahora este rumor estaría aniquilado por completo debido a los rumores sobre la ruptura de la pareja los cuales todavía no han sido confirmados, pero esto podría ocurrir en las próximas horas debido a que seguramente la prensa buscará a la cantante para una confirmación de esta información.