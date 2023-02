Si quieres conocer por qué se les llama así a los signos de fuego del zodiaco y cuáles son, estás en el lugar indicado ya que en este artículo trataremos de entender por qué estos miembros del horóscopo están clasificados de esta forma, de acuerdo a lo que informan los astrólogos más respetados.

Y es que según estos expertos del zodiaco, los astros tienen una muy fuerte influencia en el comportamiento de los signos, lo que explica el por qué hay signos que son conocidos por ser muy protectores, mientras que hay otros que son señalados por ser los más chantajistas del zodiaco. Por ello, vale la pena conocer a los integrantes del zodiaco que fueron forjados en el fuego.

¿Por qué se les llama así a los signos de fuego del zodiaco?

Estos signos son conocidos de esta manera por que son los más activos, enérgicos, siempre están listos para entrar en acción ya que como su elemento lo indica, son seres que desbordan energía, pasión, entusiasmo y además, tienen una fuerza de voluntad que en muchos casos llega a ser indoblegable.

Lo positivo de los signos de fuego del zodiaco

Entre las características que estos signos poseen y que hacen que se vuelvan un foco de atracción para los demás miembros del zodiaco están el hecho de que poseen una gran autosuficiencia, por lo que difícilmente les verás rogándole a los demás para que les ayuden a resolver algún problema salvo que este sea demasiado grave. Son temerarios por lo que son ellos a los que sus amigos recurren para resolver grandes dificultades.

Además su gran confianza y seguridad les hacen grandes compañeros cuando se trata de trabajar en equipo ya que se encargarán de transmitirte esa misma seguridad y además, pueden desplegar un gran sentido del humor aún en las situaciones más difíciles, por lo que tenerlos a un lado es el equivalente a estar cerca de un gran faro de optimismo que hará que las situaciones más complicadas no lo parezcan tanto. Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando se trata de tener cerca a alguien de este elemento o cuando uno mismo es un signo de fuego.

Lo negativo de los signos de fuego del zodiaco

Así como un fuego en el bosque se puede salir de control hasta convertirse en un gran incendio, los signos de fuego tienden a ser vanidosos, orgullosos y hasta cierto punto fáciles de irritar y en los casos más extremos, no les molestará ser agresivos para demostrar su punto o para ganar alguna discusión. No en vano son los más impulsivos del horóscopo y si bien es cierto que no son violentos todo el tiempo, este es un comportamiento que no les resulta extraño para nada. Y ahora que conoces un poco más de estos signos, es momento de que conozcas cuáles son los que existen en el zodiaco.

¿Cuáles son los signos de fuego del zodiaco?

Aries, Leo y Sagitario son los signos cuyo elemento es precisamente el fuego pero antes de conocer por qué se les conoce de esta forma, es momento de ir conociendo uno por uno a estos signos para saber el por qué sus caracteristicas y su forma de ser los identifica como los signos que provienen de las llamas.

Aries

Este signo representa a la perfección lo que es un signo de fuego ya que son reconocidos por ser los más impulsivos de todo el zodiaco, pero no solo eso: son aventureros, muy independientes y hay dos cosas que les encantan más que nada en el mundo, y esas son la independencia y por supuesto, el siempre estar en movimiento. Por lo que no hay mejor compañero de viaje que alguien del signo Aries ya que siempre que le propongas un viaje de aventura, él o ella estará ahí para ti sin importar lo demás.

No en vano este signo de entrega al 100% a su trabajo en el que no les dará miedo o inseguridad el demostrar que tienen madera de líderes, aunque es muy común que muestren impaciencia al momento de esperar los resultados deseados; sin embargo en el amor suelen ser muy honestos, pasionales y sobre todo lucharán hasta donde puedan por salvar una relación, lo que los hace una excelente pareja.

Leo

Imposible hacer un conteo de los signos de fuego y no considerar al rey de la selva para la lista ya que como todo mundo sabe, la personalidad de este miembro del zodiaco dice mucho de este tipo de signos. Y es que si hablamos de líderes Leo nació para ocupar este papel, no importa si se trata de una gran organización o de ser el presidente de la clase. Sobre todo cuando llegan momentos para tomar decisiones difíciles, mientras los demás signos necesitan tiempo y apoyo para tomarlas, el león lo hará sin mayor problema.

Otra característica que este signo posee es que es muy bueno para comunicar sus ideas y para coordinar a la gente por lo que si en lo laboral tiene un reto complicado, no sentirá temor ya que verá esta situación como la mejor oportunidad de demostrar esa capacidad de liderazgo que posee. Aunque esta misma seguridad le puede jugar en contra ya que si se excede mucho, podría caer en la soberbia, lo que a veces puede hacer que las personas se alejen de él.

Sagitario

El último de los signos de fuego pero no por ello menos importante tomando en cuenta que de los ya mencionados, es el que menos abusa de su seguridad y siempre toma en cuenta a los demás antes de lanzarse a la aventura. Y es que son seres muy optimistas que siempre confían en su intuición al grado de dejarse llevar por esta. Además son fieles y buenos compañeros tanto en lo laboral como en las amistades ya que jamás dejarán solo a un amigo en necesidad.

Por otro lado en el amor pueden sentir miedo al compromiso al iniciar una relación sin embargo una vez que se abren emocionalmente y se enamoran son fieles hasta la muerte; en lo negativo al igual que Leo pueden ser muy exigentes e impacientes lo que les puede traer algunas consecuencias negativas e incluso puede enemistarse con las personas, pero luego de que se calmen las cosas puede retomar sus relaciones luego de haber recapacitado.