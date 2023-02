Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron mediante las redes sociales su separación luego de 22 años de matrimonio. El cantante y la presentadora de Hoy compartieron un comunicado de prensa el cual se volvió viral en cuestión de minutos. Aquí te contamos todos los detalles de la ruptura.

+¿Por qué se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Los padres de Mía y Nina tomaron esta decisión ya que consideran que la "historia de pareja se ha transformado". Se encuentran separados hace cinco meses, pero esperaron el momento adecuado para comentarlo en las redes sociales.

+El comunicado anunciando la ruptura

“Hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…”, explican en el inicio del post que se volvió viral en Instagram y el resto de las redes sociales.

En el mismo, detallaron: “Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia". Y añadieron: “Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja… Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas".

“Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo… Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos, con amor. Andrea y Erik”, finaliza el mensaje.

