El tema que Shakira le dedicó a Gerard Piqué y que fue producido por Bizarrap hizo estallar la polémica alredor de la ex pareja sin embargo, también hizo recordar la razón por la que la relación anterior del futbolista terminó.

En estos días el tema llamado Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 ha hecho estallar la polémica sobre la ex pareja ya que las respuestas y reacciones a este tema se han hecho virales lo que ha traído a la luz un suceso del pasado que involicra a los dos famosos y que ha despertado el interés por conocer por qué terminaron Gerard Piqué y Nuria Tomás, y por qué Shakira habría estado involucrada en esta situación.

El hecho de que esta información saliera de nuevo a la luz era inevitable tomando en cuenta el furor que las dos celebridades que se divorciaron hace poco han levantado por todo el mundo. Y es que luego de que Shakira lanzara su tema dedicado a su ex pareja, Piqué ha tratado de responderle a través de algunos videos subidos a redes sociales haciendo referencia a temas que la cantante toca en su canción, como los relojes Casio o los automóviles Twingo. Sin embargo a raíz de esto, un hecho del pasado ha cobrado fuerza nuevamente.

La verdadera razón por la que terminaron Piqué y Nuria Tomás: ¿Shakira estuvo involucrada?

Si bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente del tema, una mujer que trabajaba con Shakira aseguró que la barranquillera le fue infiel a su pareja de aquél momento, Antonio de la Rua con Gerard Piqué, quien en ese tiempo llevaba poco menos de 1 año saliendo con Nuria Tomás, ya que según lo reportado por Infobae esta mujer dijo que "Se sabía que Gerard Piqué había visitado a la artista porque sus calzoncillos eran más bonitos".

Con esta declaración, y a falta del testimonio de los involucrados se podría inferir entonces que al parecer tanto la colombiana como el español le habrían sido infieles a sus respectivas parejas, lo que habría detonado que ambas relaciones terminaran, lo que marcaría el inicio del noviazgo de Piqué y Shakira el cual terminó en un matrimonio que duró 12 años, hasta que el ex jugador le fue infiel a la cantante con una mujer de menor edad que él llamada Clara Chía.

¿Cómo inició el romance entre Piqué y Shakira?

Si bien no hay una certeza total sobre lo que desencadenó el final de la relación de Gerard Piqué con Nuria Tomás, sí la hay sobre cómo inició el romance entre el ex jugador y Shakira ya que ambos se conocieron en 2010, meses antes de que iniciara la Copa Mundial de Sudáfrica y aunque se rumora que ambos se verían de nuevo durante las grabaciones del videoclip de "Waka Waka", el himno del Mundial la verdad es que esto no es cierto por que tal y como lo contó la artista a CNN, ella filmó desde Los Ángeles y él desde España.

Por ello hay que recalcar que a,bos ya se habían conocido en Madrid cuando la cantante iba a presentarse en el festival Rock in Río, ocasión en la que el futbolista aprovechó para coquetear con ella y dado que ambos iban a estar en Sudáfrica para el Mundial, Piqué le pidió su teléfono y empezó a mandarle mensajes a la cantante para preguntarle sobre el clima del lugar, según reporta El Comercio, con lo que comenzaría un romance que terminaría en un matrimonio de 12 años y más tarde, en un complicado divorcio.