En las últimas semanas se había difundido que Shakira y Karol G iban a lanzar una canción este 2 de febrero, coincidiendo con los cumpleaños de Gerard Piqué y la cantante que recientemente lanzó la BZRP Music Sessions #53. Sin embargo, en las últimas horas las artistas colombianas anunciaron un cambio de agenda.

La realidad indica que Shakira recientemente lanzó su colaboración junto a Bizarrap y sigue siendo una de las canciones más escuchadas de forma mundial en todas las plataformas digitales. Es por ese motivo que desde la productora decidieron aplazar la colaboración con Karol G. Sin embargo, "La Bichota" lanzará otra canción este 2 de febrero: será junto a Romeo Santos y se llama "X si volvemos".

"No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se nutrió. Por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebe / que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos", dice una parte de la nueva canción de Karol y Romeo. La misma se estrenará a las 18.00 horas de México.

+Así será el nuevo álbum de Karol G

"X si volvemos" junto a Romeo Santos será una nueva canción del álbum 'Mañana será bonito' que lanzará en el 2023 Karol G. Hasta el momento publicó los singles "Gatúbela" y "Cairo".

+KAROL G, Maldy - GATÚBELA