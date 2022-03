Seguro has notado que tu mejor amigo te observa de una forma muy particular, no te asustes, no está poseído por un espíritu maligno. Te contamos cuál es la razón por la que tu perro te mira fijamente, para que puedas entender din problemas a tu mejor amigo.

Los perros se han convertido en una parte esencial en las familias, cada día son más aquellas personas que deciden integrar a estos animalitos en sus hogares; y aun así hay algunas características de los perros que no han quedado tan claras.

Uno de los grandes misterios en su comportamiento es porque de pronto un perro se queda observando fijamente a su humano sin hacer ningún otro movimiento. Esto hace que aquellos que no tienen mucha experiencia con los canes puedan preocuparse por la salud de sus mascotas, pero la respuesta es más sencilla de lo que crees.

Así que continúa leyendo para que no vuelvas a pensar que tu perro ha quedado petrificado y sepas como actuar la próxima vez que tu perro te observe fijamente.

El significado de que un perro te mire fijamente

Los perros utilizan el lenguaje corporal como método de comunicación, por lo que puede haber muchas razones que lleven a tu perro a mirarte fijamente. Sin embargo, de acuerdo a los expertos en comportamiento animal, existen 4 principales motivos por las que puede ocurrir esto.

Quiere pedirte algo

En este caso el perro no solo te mirará a los ojos, también hará algún ruido lastimero. Aunque hay perros que solo observan fijamente hasta obtener lo que necesitan.

Quiere saber tus siguientes acciones

Un perro puede hacer esto cuando está analizando tu comportamiento y quiere descubrir cuáles serán tus siguientes acciones.

Está a la espera de una orden

En el caso de los perros entrenados, que te observen fijamente puede ser señal de que está buscando una orden de tu parte y se siente confundido.

Está molesto

Si además de observarte fijamente, el perro gruñe o adopta una posición defensiva puede significar que has hecho algo que lo molestó.

Ahora que sabes mejor por qué tu perro te mira fijamente puedes ayudarlo a cubrir sus necesidades.