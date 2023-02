Si no recuerdas cuándo se celebra el Día de la Bandera o si ese día de paga el triple, estás en el lugar indicado ya que aquí conocerás incluso si hay clases en esta fecha.

¿Por qué y cuándo se celebra el Día de la Bandera?: Esta es la pregunta que muchos usuarios de redes sociales e internet se están haciendo durante las últimas horas ya que muchas personas desconocen si es un día feriado y si habrá clases, por lo que en este artículo despejaremos todas estas dudas.

En México como mucha gente sabe existe algo llamado días feriados, que son fechas marcadas por el Gobierno de México en los que los trabajadores deben tener un descanso obligatorio o de lo contrario, deben recibir el triple de su salario normal, por lo que es importante saber si esto aplica con el Día de la Bandera.

¿Por qué y cuándo se celebra el Día de la Bandera?

El Día de la Bandera se conmemora cada 24 de febrero y esta celebración existe debido a que esta fecha fue establecida en el calendario para celebrar a nuestro escudo nacional desde 1934 sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Es decir en esta fecha el Gobierno de México tiene la obligación de realizar actividades que hagan que la ciudadanía reconozca el símbolo que nos brinda identidad como mexicanos.

¿El Día de la Bandera es feriado y hay clases o no?

De acuerdo con el calendario del Gobierno de México, a pesar de que esta fecha es de celebración nacional no cuenta como día feriado por lo tanto, no existe razón por la que en este día los trabajadores deban de percibir un mayor salario del normal, como sí ocurre con otras fechas como el 1 de enero o el 16 de septiembre, fechas en las que el trabajador debe descansar por obligación pero si no puede, se le debe de pagar el triple de su salario.

Por otro lado en esta fecha este 2023no habrá clases debido a que habrá Junta del Consejo Técnico Escolar para los profesores de todas las instituciones educativas que dependan de la SEP, por lo que no será sino hasta el lunes 27 de febrero se retomará la actividad en las aulas.