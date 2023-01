Los Premios ESLAND, que celebran a lo mejor del streaming hispano en internet se llevarán a cabo en México este 2023, por lo que si tú quieres saber dónde, cuándo y a qué hora son, y cómo verlos en vivo, solo sigue leyendo para que no te pierdas la oportunidad de ver a las más grandes celebridades del mundo digital reunidas en el mismo escenario.

Esta ceremonia, que ha sido organizada por el streamer David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg acaparará las miradas de todo el mundo este fin de semana cuando se elijan a las más grandes celebridades del internet en una ceremonia que desde hace meses ha estado generando expectación en todo el mundo de habla hispana, por lo que si no te quieres perder de este evento aquí podrás saber cómo ver en vivo la ceremonia.

Premios ESLAND en México 2023: Dónde, cuándo y a qué hora son

Estos premios se realizarán en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional el próximo domingo 29 de enero y darán inicio en punto de las 12:00 horas, tiempo de México en un evento tan esperado que los boletos para asistir se agotaron hace mucho tiempo. Y esto se debe a que estos premios reconocerán a lo mejor de la creación de contenido en la modalidad de streaming o transmisión en vivo, por lo que entre otras categorías se premiará al el streamer revelación, mejor trayectoria, las mejores series, el caster del año, y la mejor reportera de E-Sports, entre otros rubros.

Si tú no vives en México y no quieres perderte de este magno evento, revisa la lista de horarios que enlistamos a continuación para que puedas ver toda la ceremonia completa en la que las sorpresas no faltarán en esta, que es la segunda edición del evento. Los horarios para América Latina y Europa son:

México 12:00 horas.

Colombia 13:00 horas.

Perú 13:00 horas.

Argentina 15:00 horas.

Chile 15:00 horas.

España: 19:00 horas.

Premios ESLAND en México 2023: ¿Cómo verlos en VIVO?

Para poder ver esta ceremonia solamente debes contar con una cuenta en la plataforma Twitch ya que será en el perfil de TheGrefgo en donde se podrá ver este evento totalmente en vivo y sin ningún cargo, por lo que no hay pretexto para perderse de de la premiación.

¿Qué significan las letras ESLAND?

Los Premios ESLAND deben su nombre al acrónimo de España, Latinoamérica y Andorra, las cuales son regiones en las que se habla el español por lo que todos los participantes de este certamen comparten la misma lengua. Esta será la segunda edición de esta premiación la cual tendrá el reto de estar a la altura de la primera, la cual se llevó a cabo el 17 de enero de 2022 en el Palacio de la Música Catalana, la cual se transmitió en vivo mediante el canal de Twitch de TheGrefg.

Esta segunda edición tendrá el desafío de batir el récord de la ceremonia anterior, la cual contó con más de 1.60 millones de espectadores concurrentes, con lo que logró convertirse en la tercera transmisión más vista de la plataforma Twitch.