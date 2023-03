La Profeco dio a conocer una lista de harinas para hot cakes que no cumplen con ciertos parámetros, entre ellos hay dos que no son aptas para niños.

Profeco: 2 marcas de harina para hot cakes que no deben comer los niños

Los edulcorantes son sustancias naturales o artificiales que sirven para aportar sabor dulce a un producto o alimento. Algunos tienen aporte calórico, como el azúcar de mesa, o no tener aporte, como los edulcorantes artificiales . Su poder edulcorante también varía de unos a otros.

La harina de hot cakes se puede encontrar en varias presentaciones, desde una tradicional con trigo y maíz, hasta con coco, amaranto o almendra, por mencionar algunas, pero para la revista del Consumidor de la Profeco, la cual saldrá en Abril, 30 de estas marcas no cumplen con los parámetros, entre ellas dos no son aptas para niños.

Luego de que se diera a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio donde analizó 52 marcas de harinas para preparar hot cakes, también señaló que existen dos marcas que no se recomienda que coman los niños, te decimos cuáles son y por qué.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.