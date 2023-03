La Profeco reveló que tendrá que retirar del mercado varias marcas de harinas para hot cakes, debido a varios parámetros, entre ellos leyendas engañosas, menos producto o no contienen lo que dicen

“ Es un alimento que se demanda mucho, si no, no habría tanto en el mercado y nos sorprendimos de todo lo que hallamos, vamos a hacer un retiradero bueno de producto” , señaló.

Y es que no es broma, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield aseguró que dichas marcas serán retiradas del mercado.

La harina de hot cake se puede encontrar en varias presentaciones, desde una tradicional con trigo y maíz, hasta con coco, amaranto o almendra, por mencionar algunas, pero para la revista del Consumidor de la Profeco, la cual saldrá en Abril, 30 de estas marcas no cumplen con los parámetros.

