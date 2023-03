Te decimos cuáles son las marcas que no fueron bien vistas por la Profeco en uno de sus estudios mensuales, donde examinaron croquetas para perro y gato

Profeco: Croquetas para perros y gatos que NO debes comprar

En los últimos años se ha visto un amplio incremento en la adopción de perros y gatos, y es que estas mascotas son la mejor compañía para las personas, pues, muchas de las veces se convierten en un integrante más de la familia, por tal razón, su alimentación es una parte importante para muchos dueños, es por eso que, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de realizar un estudio sobre la calidad de diferentes marcas de croquetas.

Se analizaron 41 marcas de croquetas para perro, donde se estudió principalmente la fórmula, la calidad y cantidad de ingredientes, contenido de proteína, grasa, humedad, fibra, cenizas, calcio y fósforo, así como la ausencia de microorganismos patógenos como la salmonella. Muchas veces no es que sean malas, simplemente pueden tener “publicidad” engañosa o cantidades que no cuadran con lo que dicen sus etiquetas.

Marcas de croquetas que no cumplen con Profeco

Grancat. No cumple con el contenido mínimo de proteína declarada en el empaque, por lo que puede infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

NUPEC. No demuestra técnicamente el término "manejo de estrés", con lo que incumple el artículo 32 de la LFPC.

Ke! Precio. No tienen el contenido mínimo de proteína recomendado por la Association of American Feed Control Officials (AAFCO).

Can Pro. No tuvo la relación calcio-fósforo recomendada.

Nutrescan y Pro Plan Alimento completo para perros adultos, las cuales no cumplen con el contenido mínimo de proteína que declaran en la etiqueta.

En el caso de los gatos, se estudiaron 33 marcas, de las cuales, de igual forma se revisaron su contenido nutrimental proteína, grasa, fibra, cenizas, contenido neto, contenido energético, controles de calidad de las empresas y revisión de veracidad de información.

Croquetas de gato que confunden con su etiquetado

Kitekat, Minino Dúo, Minino Plus, Nucat by NUPEC, Purina Félix, Whiskas, Purina Cat Chow y Purina One, estos productos aparecen cárnicos, pero sus ingredientes contienen harinas de pollo y de carne.

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982, la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad, Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.

Ahora ya estás más informado sobre qué croquetas son de menor calidad, por lo que a la hora de ir al supermercado podrás elegir el que mejor te convenga para tu perro o gato.