De GM fueron retiradas para su revisión mil 87 unidades, de la cual 254 son Cadillac Modelo Xt5 años 2020 a 2021 y 833 unidades del modelo Acadia años 2020 a 2021, su principal afectación estaría en la cámara de visión 360 la cual podría dejar de funcionar o reducir la visibilidad trasera. En este caso, la empresa señaló que no cobrará el servicio por reemplazar los cables coaxiales que transmiten dicha señal de la cámara.

A pesar de que dichas marcas se han puesto en contacto con algunos dueños, sería más fácil saber si tu vehículo forma parte de la lista y descartes o no si eres uno de los cientos de afectados . La Kia es la marca que más autos presenta con posibles fallas.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.