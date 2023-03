Así como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evidencia a las marcas que no cumplen con los estándares de calidad o de etiquetado, también se da a la tarea reconocer y recomendar los productos que marchan pegados a los estándares de calidad para que el consumidor pueda adquirirlos, en esta ocasión hablaremos de las leches, marcas que sí se deben consumir sin preocupación.

En su momento,Profeco reveló las leches que no eran leche, pues no contenían el alimento adecuado para hacerse pasar por leche, ya que este vital líquido es de origen animal y no vegetal.

En esta ocasión Profeco reveló que existen 10 marcas de leche 100% recomendables debido a que cuentan con mayor proteína, te contamos cuáles son:

LALA 100 sin lactosa + proteína 54g Light (parcialmente descremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 58.6 gramos (g) de proteína LALA 100 fresca sin lactosa + calcio + 30% (parcialmente descremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 58.1 g de proteína LALA 100 sin lactosa + proteína 54 g (parcialmente descremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 56.3 g de proteína Leche león (parcialmente descremada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 36.9 g de proteína Leche Querétaro (entera pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 35.8 g de proteína LALA 100 fresca sin lactosa deslactosada (semidescremada, deslactosada, ulrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 35.7 g de proteína LALA 100 fresca sin lactosa Low Carb -30 %, Light (semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 35.4 g de proteína LALA orgánica entera (entera pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 34.7 g de proteína LALA deslactosada (semidescremada, deslactosada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 34.5 g de proteína LALA light baja en grasa (parcialmente descremada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D): 34.5 g de proteína

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982, la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad, Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.

Ahora ya estás más informado sobre que leche debes comprar, es hora de ir al supermercado y elegir la marca que mejor te convenga.