Jarritos no es el único refresco que ha engañado a sus clientes, Profeco ha dado a conocer que hay otras tres marcas que tendrá que comprobar lo que aseguran en sus envases

Las frases de algunos refrescos son eslóganes que han dado identidad a la marca, por lo que podría ser complicado imaginar a estas gaseosas sin sus frases comerciales, por lo que posiblemente podrían desaparecer de las botellas, caso similar a lo que pasó con el Tigre Toño, Chester Cheetos y este tipo de personajes que dejaron las cajas de cereales y frituras, aunque fue por otros temas y no por decisión Profeco.

En dicho análisis estuvieron bajo la lupa 43 marcas de refrescos , de los cuales hay cuatro marcas que presentan incongruencias con lo que dicen en sus envases, pues aseguran tener algo que no es comprobable , por lo que podrían estar engañando al consumidor, situación que Profeco ha detectado , por lo que de no corregirlo tendrán que dejar de exhibirse en los diferentes aparadores comerciales.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.