Aunque puede ser un rico alimento, quizá a la hora de leer este artículo pocas ganas te quedarán de comerte una y es que las salchichas son embutidos a base de carne picada. Para la elaboración se suelen aprovechar partes del animal, como la grasa, las vísceras o sangre, que no se utilizan para filetes.

Las salchichas son uno de los embutidos más prácticos que se utilizan en la cocina, pero en los últimos han sido señalados como un alimento que poco nutre y sobre todo que no es lo que dice, es por eso que Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto manos a la obra para regular este producto.

