Tras su estreno en el cine, ahora podrás ver la película desde tu casa, pues Netflix es la plataforma que la tiene disponible desde el 11 de mayo. Pero si no tiene una suscripción, la podrás disfrutar gratis a través de cuevana, sin costo alguno.

Mucho se ha dicho de la película mexicana “¡Que Viva México!” , una cinta de comedia y sátira de política de nuestro país, que se estrenó en todas las salas de cine el pasado 23 de marzo , obteniendo diversas críticas, pero si no la viste en cartelera, ahora podrás verla desde la comodidad de tu hogar.

