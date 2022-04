El ex jugador americanista se mantiene entrenándose por su cuenta, pero de momento no tiene ofertas para volver a jugar.

El paso de Giovani Dos Santos por las Águilas del América resultó decepcionante, a tal punto de que el ex atacante de la Selección Mexicana se quedó libre tras no convencer a Santiago Solari. El ex jugador del Barcelona se quedó muy lejos de aquel nivel que le valió una muy interesante carrera en el futbol europeo, y a pesar de los rumores que lo vincularon a diferentes clubes, el futbolista permanece entrenándose por su propia cuenta.

Semanas atrás, Giovani Dos Santos fue visto realizando tareas en Coapa, donde pese a su salida mantiene buena relación y le permitieron entrenarse para no perder ritmo. En aquel momento se habló de un posible regreso a las Águilas, aunque por ahora aquello resulta muy difícil, al menos hasta que América confirme quién será el nuevo entrenador del equipo y esa sea la persona que vea al atacante zurdo para tomar una decisión, aunque por supuesto, se trataría de un contrato mucho menos importante al que percibía.

Dos Santos, campeón del mundo Sub 17 en 2005, se refugia por ahora en los Viveros de Coyoacán, donde pasa desapercibido para la gran mayoría del público que por allí sale a correr, aunque también están quienes sí lo reconocen y le piden una foto. Por el momento, el ex América no piensa en el retiro y espera su oportunidad para volver a pisar un campo de juego, algo que no hace desde el pasado 11 de abril, ante Tigres.

A los 32 años, Giovani Dos Santos sueña con un regreso sin complicaciones desde el aspecto físico, donde más problemas tuvo para asentarse durante su estadía en América. Campeón olímpico en 2012, fue contactado por clubes de la MLS y del futbol español, aunque luego las negociaciones no pasaron a mayores y la inactividad perduró. Después de compartir plantel con jugadores como Ronaldinho, Deco y Henry, el mexicano espera una nueva oportunidad.

El caso de Jonathan

Después de su experiencia en el futbol español y en la MLS, Jonathan Dos Santos se convirtió en nuevo jugador del Club América, con la intención de transformarse en pieza fundamental para el mediocampo de Santiago Solari. Sin embargo, su rendimiento de momento no es el esperado, y tampoco la continuidad: apenas jugó cinco encuentros en el Clausura 2022, y para peor, fue expulsado en el Clásico Nacional ante Chivas.