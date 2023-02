Desde hace varias semanas hay una auténtica guerra de declaraciones entre la ex alumna de La Academia y Paty Chapoy, por lo que es importante conocer la razón detrás de este pleito.

En las últimas semanas todo mundo quiere saber qué dijo Ventaneando de Yuridia y por qué traen pleito, por lo que en este artículo encontrarás la razón de este conflicto el cual, vale la pena conocer ya que de fondo hay un tema que es muy grave. Pero antes de entrar a la información, vamos con un poco de contexto acerca de esta situación en la que la cantante y los conductores de este programa de TV están enfrentados en una guerra de declaraciones que no ha dejado títere con cabeza.

Hay que recordar que Yuridia salió del reality La Academia, programa de TV Azteca, que igualmente produce el programa Ventaneando desde hace más de 30 años. Y desde hace varios días Paty Chapoy, quien lidera el programa señaló que la cantante los había vetado luego de que ella y los conductores de dicha emisión le habían llamado "gorda" a la intérprete de temas como "Ángel" o "Amigos no por favor". Esta declaración enfureció a Yuridia y a su esposo, quienes reventaron a la periodista, en un pleito que llegó hasta el Gobierno de México.

Esto dijo Ventaneando de Yuridia y por esta razón traen pleito

El pleito dio inicio por que en una entrevista con el Escorpión Dorado, Paty Chapoy dijo que Yuridia había vetado a Ventaneando por haberle llamado "gorda", con las siguientes palabras: "Siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda". Estas palabras llegaron a oídos de la cantante, quien reventó a la periodista con un mensaje en sus stories en donde mostraba un mensaje de Chapoy, diciendo que ella no tenía "nada que perder ni nada que demostrar".

A lo que Yuridia respondió: "Nos queda claro que no tienes nada que perder. Como por ejemplo: alma, corazón, vergüenza, RATING". Y es que la cantante señaló a medios de comunicación que desde el programa ya mencionado siempre se le había acosado tanto a ella como a toda su familia de forma cruel, por lo que ella ya no estaba dispuesta a recibir este tipo de trato, razón por la que desde hace mucho no recibe a los micrófonos y cámaras de la popular emisión. Pero el pleito escaló y llegó al Gobierno de México.

Lo que dijo Ventaneando de Yuridia y la razón por la que traen pleito llegó al Gobierno de México

En concreto, el caso llegó a oídos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), institución que se pronunció en contra de esta situación a través de un comunicado oficial en el que condenó que desde programas de TV se esté fomentando una cultura de la discriminación hacia las mujeres con cuerpos no hegemónicos, provocándoles afectaciones en su salud física y mental, y fomentando la "gordofobia". Y no se sabe si por miedo o por precaución, pero Chapoy decidió retractarse.

Y es que en la emisión de este 13 de febrero la conductora ofreció una disculpa hacia la cantante diciendo: "Quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando". Con esto, quedó demostrado que sin importar el poder mediático, nadie puede estar por encima de los derechos de las mujeres a gozar de una vida plena.