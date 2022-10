La aplicación de mensajería WhatsApp ha presentado su modo Halloween con el que piensan celebrar esta festividad al permitirte modificar la apariencia de esta app, por lo que si deseas saber qué es este modo y cómo activarlo, solo sigue leyendo y prepárate para presumir a tus contactos esta herramienta que te permitirá darle tu toque personal al popular servicio de mensajes.

Desde su llegada a los teléfonos celulares en 2009, WhatsApp se ha vuelto un protagonista en el internet ya que es el servicio de mensajería más usado en el mundo de acuerdo con una investigación de Similar Web en la que se destaca que de 90 países, WhatsApp es el líder mundial ya se ha situado en el primer puesto de las aplicaciones de mensajería en 60 países, por lo que este modo es una nueva estrategia para seguir en el liderato de los apps en todo el mundo.

¿Qué es el Modo Halloween de WhatsApp?

Este modo permite al usuario modificar la pantalla del chat para personalizarlo de acuerdo con la festividad del Halloween o Noche de Brujas, para que todas las pláticas que se tengan en el servicio de mensajería se hagan con imágenes relacionadas con la celebración, para que el usuario pueda tener la oportunidad de modificar la apariencia de la aplicación, con el fin de poder personalizarlo de acuerdo a estas fechas.

¿Cómo activar el Modo Halloween de WhatsApp?

Para activar el Modo Halloween de WhatsApp en tu teléfono todo lo que debes hacer es seguir los pasos que puedes ver a continuación y al finalizar, ya podrás ver cómo cambiarán las ventanas de chat que tienes abiertas, con lo que podrás presumir a tus contactos el hecho de que ya tu aplicación está lista para recibir a la Noche de Brujas.

Primero debes descargar la aplicación Nova Launcher desde la Playstore. No te preocupes ya que la aplicación es segura y gratuita. Debes establecer la aplicación que descargaste como “escritorio predeterminado” de tu teléfono. Como siguente paso, descarga desde Google una imagen en formato PNG con el logo de WhatsApp y que esté relacionada con el Halloween. Después debes entrar a la aplicación Nova Launcher y una vez que busques el ícono de WhatsApp, selecciónalo y da clic en la opción “editar”. Ahora solo debes elegir el ícono de WhatsApp y después debes seleccionar la imagen que descargaste, para poder cambiar el diseño al de la foto que bajaste de internet. Ajusta la imagen al tamaño que desees y da clic en “aceptar”. Una vez que hayas hecho este procedimiento, verás que el logo de WhatsApp cambió de color.

¿El Modo Halloween para WhatsApp está disponible para todos los teléfonos?

Por desgracia para los usuarios de iOS, la posibilidad de utilizar el Modo Halloween en WhatsApp solo está disponible para los teléfonos que tengan el sistema operativo Android y hasta el momento, no ha habido información sobre si este modo llegará a la AppStore, que es la tienda de aplicaciones de para los teléfonos IPhone, sin embargo no sería raro que Apple lograra obtener también este modo, para no quedarse atrás en la celebración del Halloween 2022.