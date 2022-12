A unos días de que se dio el banderazo de salida del programa “Conduce sin Alcohol” debido a que diciembre es un mes donde los accidentes se incrementan a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas, tienes que saber que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya tiene todo listo para sancionar a los conductores que superen el límite en el alcoholímetro y ese lugar es el “torito”.

Los puestos del alcoholímetro estarán instalados en 32 puntos fijos y aleatorios de la Ciudad de México e incluso cercano a calles donde la vida nocturna impera. Este programa estará activo las 24 horas, los siete días de la semana, hasta el ocho de enero, por tal motivo sé un conductor responsable y no tomes cuando manejes.

¿Qué es el “Torito”?

Se trata del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como “Torito”, aquí remiten a todos los detenidos que no pasaron el alcoholímetro, el cual el Reglamento de Tránsito prohíbe conducir vehículos, cuando hay una cantidad de alcohol en sangre superior a 0.8 g/lt, o su equivalente en aire 0.4 mg/lt.

Sus inicios datan de octubre de 1958, cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente y Ernesto Uruchurtu, jefe del departamento del entonces Distrito Federal.

Desde entonces, han sido muchos los famosos, políticos, personajes y personas en general que han pisado estas instalaciones que incluso ofrecen un menú especial en fechas como Navidad y Año Nuevo.

¿Dónde está el torito?

Se encuentra en avenida Aquiles Serdán esquina Lago Gascasónica s/n, colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo. Cuenta con una superficie de 1730 m2 y tiene capacidad para albergar a 124 personas.

¿Por qué se le llama “Torito”?

Recibió el mote de “Torito” porque en el terreno que ocupaba anteriormente funcionó como rastro. Pero también se le conoce como “El Piojito” debido a la cercanía que tiene con el Mercado de la Colonia Huichapan que también se le conoce así.

¿Quién puede ir al “Torito” y cuánto tiempo puede estar ahí?

El lugar es un espacio para albergar a las personas que ingieren bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, por violar el alcoholímetro; Impedir o estorbar cualquier forma el uso de la vía Pública la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso no causa justificada o por desacato a un mandato judicial y solo pueden estar no más de 36 horas.

No existen fianzas, pero sí servicio social, puede haber visitas y el principal motivo es concientizar a las personas.