En momentos como este, cuando vamos saliendo de una pandemia mundial, la situación financiera es inestable para gran parte de la población y el calentamiento global pone al planeta en jaque, la salud mental es muy complicada y el estrés puede llegar a derribarnos. Por suerte existen técnicas que nos pueden ayudar a controlarlo. Conoce qué es el mindfulness y cómo puede ayudarte a disminuir el estrés.

Si últimamente no has logrado concentrarte en tus actividades diarias, sientes que tu memoria no funciona como debería e incluso llegas a tener rachas de irritabilidad, lo más probable es que tus niveles de estrés sean demasiado altos para seguir pasándolos por alto.

En estos casos el mindfulness es la actividad que te puede ayudar a relajarte y terminar con estos síntomas que poco a poco disminuirán tu calidad de vida.

¿Qué es el mindfulness?

También llamada atención plena, el mindfulness es una técnica muy similar a la meditación que ayuda a quien lo practica a conectarse con el aquí y el ahora. Con sus ejercicios se puede lograr entender y gestionar las emociones correctamente de forma que estas no se acumulen y se conviertan en estrés.

El estrés es un proceso de huida que activa nuestro organismo cuando el cerebro percibe una situación amenazante. En este proceso el cuerpo libera diferentes niveles de adrenalina y el cortisol que, de mantenerse a lo largo del tiempo comienza a afectar el sistema de distintas formas, la más notoria es en la salud mental.

El mindfulness es perfecto para controlar el estrés, ya que permite analizar las situaciones libre de cualquier emoción y desde otra perspectiva al mismo tiempo que logra desarrollar habilidades de concentración y memorización, aumentar la capacidad de comprensión e incluso, gracias al manejo de la respiración, puede evitar la ansiedad.

La atención plena se considera una buena actividad para niños, pues se ha demostrado que las personas que practican la atención plena desde edades tempranas tienen menos probabilidades de perder el control por las emociones y suelen convertirse en buenos líderes y compañeros empáticos.