El Internet llegó para revolucionar nuestra vida y la forma de comunicarnos, seguramente pasas gran parte de tu día navegando por la web, interactuando en tus redes sociales, participando en videollamadas, leyendo noticias online, escuchando música o viendo películas streaming y mucho más. Sin embargo, existe una lado oscuro de Internet que pocos conocen, se trata de la deep web y la dark web, descubre qué es, cómo se puede entrar y cuál es el tipo de contenido que puedes encontrar.

El contenido que puedes encontrar a través de los buscadores convencionales es solo el 10% del universo que almacena Internet y es llamado la surface web, web abierta o la web superficial; sitios como BolaVip, tus redes sociales, tiendas online y más están ahí. Mientras que la deep web equivale el otro 90%, dentro de esta se aloja la dark web que es una pequeña parte de esta, aproximadamente el 0.1%.

Para entender mejor esto, imagina que todo Internet es iceberg, la web superficial es solo la punta y el resto es aquello que está oculto bajo la superficie, de ahí se deriva el nombre de deep web, web profunda o Internet profunda. Otro punto que te explicaremos aquí es que no toda la deep web es de temas ilegales, tú podrías ingresar a diario y hasta ahora no lo sabías.

¿Qué es la deep web?

Comencemos por explicar qué es la deep web y cuál es el tipo de contenido que podemos encontrar. La deep web o web profunda es el espacio de internet donde vive el contenido que no aparece en los motores de búsqueda convencionales (Google, Safari, Yahoo! y más), es decir que engloba toda la información a la que no puedes acceder públicamente. Pero esto no quiere decir que sea contenido ilegal o fraudulento.

La deep web pueden ser desde páginas convencionales protegidas por un paywall (barrera de pago digital que restringe el acceso a quienes no sean suscriptores), sitios de empresas que se mantienen privados, archivos almacenados en Dropbox, correos guardados en los servidores de tu proveedor a los que solo tú puedes ingresar y hasta las intranet de empresas en donde miles de trabajadores acceden a diario. También se incluyen páginas que se crean en instantes, por ejemplo, cuando estás buscando la mejor tarifa en un buscador de viajes y te muestra las opciones de acuerdo a los datos que ingresaste.

¿Cuál es la diferencia entre deep web y dark web?

La diferencia entre deep web y dark web podría radicar principalmente en la ilegalidad, la dark web es utilizada en su mayoría para evadir la censura del gobierno y se recomienda no intentar navegar en ella, ya que se trata de contenido ilegal.

¿Qué tipo de contenido puedes encontrar en la deep web y dark web?

Anteriormente te explicamos que no todo es malo en la deep web, ya que puede tratarse solo de sitios privados sin contenido malicioso, pero hay algo que sobrepasa los límites y te lo explicamos a continuación. La dark web es donde se almacenan sitios de fraudes, estafas, hackeos, pornografía, asesinatos, venta de seres humanos, venta de armas o más crímenes. No exageramos cuando te decimos que se trata de lo peor que puede existir en el mundo, cosas que sobrepasan cualquier película de terror y tus peores pesadillas. Además, los contenidos no son gratuitos, pues para poder ver se debe pagar una cuota en criptomonedas.

¿Cómo puedo entrar a la dark net o dark web?

Los sitios de la dark web viven alojados en direcciones IP intencionalmente enmascaradas y accesibles sólo a través de Darknets, redes a las que sólo puedes acceder con un navegador web especial y programas específicos, como la red TOR (The Onion Router), Freenet, I2P o ZeroNet. Estos buscadores lo que hacen es cambiar tu dirección de IP de router y mandarlo a otra parte del mundo en minutos, para mantenerte en anonimato. Sin embargo, te repetimos que no es recomendable ni seguro intentar ingresar, además de que descargar algún software malicioso pone en riesgo la seguridad de tu dispositivo.