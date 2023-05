El conductor de “Escape Perfecto” Marco Antonio Regil dio a conocer hace unos días en una entrevista a través del canal de Youtube de la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, que es una persona sapiosexual, término que se ha viralizado a partir de este video, por lo que muchos se han dado a la tarea de investigar un poco más sobre significado, el cual te vamos a explicar a continuación.

Durante la charla, el conductor de la eterna sonrisa reveló que tiene más de 39 años sin una pareja formal, debido a que se considera sapiosexual, fue ahí que comenzó a argumentar el motivo.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro, que ya empecé a madurar, pues ya no solamente es ‘la piernita’. Una mujer que trabaja en sí misma es diferente... existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea, a mí me excita una conversación sabia, consiente; me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, señaló el conductor que ahora está en TV Azteca.

¿Qué significa Sapiosexual?

Como lo explicó el conductor, sapio es de mente, por lo que al conjugarlo con la palabra sexual se vuelve un significado donde la persona concibe atractiva a otra tan solo por su forma de pensar entre otras cosas, no solo por como pueda lucir.

La inteligencia toma un papel primordial en este tipo de personas, ya que ellos ven lo que realmente no se ve a simple vista como un cuerpo atractivo, pues para ellos es mejor una conversación que les parezca enriquecedora y novedosa, más que una cara bonita o cuerpo perfecto.

En un principio se creía que la atracción era solo mental, pero al final termina en el lado erótico, expandiéndose en varios terrenos, pero siempre volviendo a la misma premisa, la inteligencia.

¿Sapiosexual es un nuevo género?

Este tipo de personas no respeta género, por lo que puede ver un heterosexual o de la comunidad LGBT+ quien además se diga llamar que sapiosexual, pues nada tiene que ver con los géneros, lo que sí, es que según algunos expertos señalan que las mujeres se inclinan más a esta experiencia que los hombres, así que con esta explicación podrás saber si eres sapiosexual.