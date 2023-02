¿Qué es un Aluxe?: Esta duda ha inundado las redes sociales luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador publicó una presunta foto de este ser en sus redes sociales, lo que ha desatado furor no solo entre los seguidores del presidente sino también, entre quienes son aficionados a los misterios.

Cabe aclarar que esta publicación se volvió viral de forma inmediata ya que provocó más de 240 mil reacciones, 20 mil comentarios y la publicación fue compartida más de 37 mil veces, lo que ha demostrado que este tema ha despertado gran interés en los usuarios de las redes sociales, por lo que vale la pena saber a qué se refiere el presidente de México con el término Aluxe.

¿Qué es un Aluxe?

Esta criatura, cuyo nombre se escribe alux es una que supuestamente aparece en una de las imágenes que AMLO compartió a través de sus redes sociales, y que para el maya en el sureste de México y en ciertos lugares de Belice y Guatemala, es el equivalente al elfo, el duende germánico y como él, se dedica a robar objetos brillantes, dulces o tabaco, ganado y a hacer todo tipo de travesuras.

En México en la Península de Yucatán, muchas personas todavía creen que estos seres existen como una forma en la que la naturaleza se manifiesta por lo que hay campesinos que le hacen ofrendas a estos seres para poder obtener sus favores en las cosechas de sus milpas. En la imagen compartida por el presidente se puede apreciar, de acuerdo con sus palabras a esta criatura la cual se asoma por encima de un árbol.

¿Por qué AMLO publicó la foto de un alux en sus redes sociales?

Pues resulta que lo hizo ya que en su publicación, Andrés Manuel López Obrador compartió dos imágenes sobre los avances del Tren Maya, una de las obra de infraestructura más importantes de su sexenio y mientras en una mostró los vestigios mayas que han aparecido en la región, en la otra foto presuntamente tomada por un ingeniero de la obra, se puede ver a un ser que se asoma por encima de un árbol. Ante los ojos del presidente de México este ser era un alux, por lo que no perdió la oportunidad de mencionarlo.

Y por ello AMLO acompañó su publicación con la expresión: "Todo es místico". A pesar de que el presidente no ha hablado más acerca de esta publicación, esta ha desatado el furor en las redes sociales ya que si bien no existe una certeza sobre la criatura que aparece en la imagen, es un hecho que este post se ha viralizado a tal nivel que ya salieron incluso notas de algunos medios de comunicación que afirman que la foto no es reciente e incluso, se dice que lo que se ve en el post es en realidad una bruja.