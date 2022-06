Iniciamos el mes de junio 2022 y con ello damos la está lleno de impactantes fenómenos astronómicos anunciados por la NASA, en mayo fue el turno del Eclipse de Luna de Sangre y en los próximos días el cielo se iluminará con la superluna de junio, conocida como Luna de fresa. Descubre qué es y cómo poder verla.

Recientemente disfrutamos de la Luna Azul, la Luna de Maíz, la Luna del Cazador, la Luna de Nieve, la Luna de Gusano, la Superluna rosa. Esta vez te decimos dónde se podrá ver la Luna de fresa y cuál será el mejor horario para captar su máximo punto en el cielo nocturno. Será un evento que definitivamente no vas a querer perderte.

Aunque el nombre de la Luna de Fresa (Strawberry Moon en inglés), quizá te haga pensar en que la luna se vestirá de un color rosa o rojo, en realidad su nombre se debe a algo muy diferente.

¿Por qué se llama Luna de fresa?

De acuerdo al Almanaque del Viejo Agricultor, en la antigüedad las tribus de nativos americanos le dieron el nombre la Luna de fresa, ya que ellos nombraban a los ciclos de la Luna de acuerdo a las estaciones del año y los cambios que veían en el paisaje que los rodeaba.

Cada mes de junio en varios lugares del hemisferio norte, la séptima luna del año coincide con la llegada del verano, lo que anuncia la cosecha de la fresa silvestre y da su nombre al fenómeno astronómico.

Este fenómeno tiene diferentes nombres en el mundo, en el hemisferio boreal se le dice Luna de rosa, Luna de miel o Luna caliente; mientras que en el hemisferio sur se le llama Luna de la noche larga.

¿Cómo ver la Luna de Fresa 2022?

En México podrás verla a simple vista el 14 de junio a partir de las 7:00 am, de acuerdo al U.S. Naval Observatory, en horario de Zona Centro. No necesitas comprar un telescopio, solo deberás buscar un lugar despejado para poder disfrutar de la luna al máximo.