La Calzada flotante no flota, prácticamente es un puente peatonal sofisticado, diseñado por Gabriel Orozco Félix, cuenta con una longitud de 436 metros y tuvo una inversión de 302.4 millones de pesos, pero lo más importante es que es un lugar sustentable y respeta el ecosistema del bosque y la ciudad, ya que no se taló ningún árbol y se plantaron 474 más y se trasplantaron 115.

El jueves la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador cortaron el listón de una de las obras de mayor arquitectura de la ciudad, que no solo se ve bonita y llama la atención por su nombre, sino que beneficiará a 7.6 millones de personas que transitan por la zona.

