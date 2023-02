“ Sí tengo proyectos hace tiempo , no se han dado, la verdad si, obvio cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar”, comentó.

También dejó en claro qu e no está cerrada a regresar a la televisión , por lo que no debería sorprender si en un futuro la volvemos a ver en la pantalla chica.

“Estoy súper feliz en este momento de mi vida, he encontrado una pareja con la qu e tengo muchas cosas en común, modos de ver la vida, somos signo de aire los dos y eso compartir con alguien que piensa similar a ti sin que tú le impongas vas de gane”, señaló.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.