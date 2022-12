Seguro te ha pasado: acabas de cobrar tu aguinaldo, quieres comprarte algo para comer y te diriges a la tienda sin embargo, al querer pagar con un billete de $1, 000 lo que quieres adquirir, la persona encargada te rechaza tu billete y te quedas sin la posibilidad de comer, al menos por el momento. Pero, ¿qué hacer ante esta situación? No te preocupes por que la Profeco ya tiene una respuesta para esto.

Y es que esta situación, por increíble que parezca es mucho más común en México de lo que uno se imaginaría, y no, no nos referimos a esas situaciones en las que uno va a la tiendita de la esquina y que por falta de cambio, no te aceptan el pago de tu mercancía con un billete de $500 o $1, 000. Nos referimos a que hay negocios medianos y grandes que incluso ponen en sus paredes letreros en los que dicen claramente que no se aceptan billetes de alta denominación como los ya mencionados. Pero ya hay una solución para esto.

Esto puedes hacer si te rechazaron un billete de $1, 000 en una tienda, según Profeco

Si en un comercio no te quieren aceptar tus billetes de $500 o $1, 000, la Profeco puede intervenir en esta situación y aplicar multas considerables a los establecimientos que infringen esta norma, con sanciones económicas que van de los 411 hasta un millón 317 mil pesos. Lo único que tienes que hacer en esta situación es comunicarte a los teléfonos de este organismo para reportar este hecho.

Los teléfonos para que puedas levantar tu reporte ante la Procuraduría Federal del Consumidor son el 55-5568-8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, y el 800 468 8722 para el resto de la República. De esta forma, este instituto puede protegerte en contra de este tipo de abusos ya que no está permitido que no te acepten el pago con billetes de alta denominación. Pero, ¿a qué se debe esta disposición de Profeco?

Por esta razón Profeco castiga a quienes te rechacen tus billetes de $1, 000 en una tienda

La Ley Federal de Protección al Consumidor es muy estricta al respecto y establece en su Artículo 58 que todo establecimiento, negocio o tienda debe aceptar la moneda de curso legal, ya que ningún proveedor de bienes, productos o servicios podrá negarlos o condicionarlso al consumidor por ningún motivo, señalando que la discriminación está prohibida sea cual sea el motivo.

Y si bien esta legislación fue pensada para combatir casos de discriminación con base en las preferencias, condición social o o discapacidades de un consumidor, esta ley también aplica para otras particularidades por lo que negar la venta y querer condicionar la forma de pago de una persona a través de otros mecanismos también es una actividad que es castigada por la Profeco.