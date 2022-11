Las ex "Sexy Vaguitas" se enfrentaron y la discución por culpa de Robbie Mora dio fin a su amistad.

La décima temporada de Acapulco Shore es todo un éxito en MTV, las peleas, fiestas y nuevos romances logran cautivar al público en cada capítulo, pero sin duda las protagonistas de la últimas noches han sido las reinas de OnlyFans: Fer y Jacky, quienes se enfrentaron y se reclamarán la traición que las hizo dejar de ser amigas.

Fer y Jacky fueron las mejores amigas de Acapulco Shore 8, incluso Karime las llamó las "Sexy Vaguitas". Estaban todo el tiempo juntas y se apoyaban, incluso cuando la ex "Enamorándonos" fue expulsada después de pelearse con Jaylin, “Fershy” se fue con ella por decisión propia.

Pero esa fuerte amistad ha quedado destrozada por culpa de un hombre, se trata de Robbie Mora, el ex integrante del grupo ‘Guapayasos’ y ex novio de “Fershy”, que llegó de invitado a la casa de Acapulco Shore 10 en ausencia de Fer. Fue entonces que el bailarín y Jacky se pusieron muy cariñosos y terminaron bajo las sábanas, lo que causó el enojo de Alba e Isa, quiénes comenzaron a insultar a la ex Survivor México.

Fer y Jacky de Acapulco Shore 10 se enfrentan

Fer ha regresado a la casa solo para encontrar a su ex novio y enterarse de todo lo que hizo su mejor amiga; así se dio uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada, ya que Jacky quiso explicar las cosas, pero solo recibió el rechazo de la ex “sexy vaguita”.

“Ya estoy harta de escuchar versiones de todos y en todas eres una cul&%a, hasta en la que me cuentes Jacky, ¿qué hacías en la cama con el wey que me hace llorar”, le reclamó Fer.

Aunque Jacky no dejaba de decir que se trataba sólo de una broma, sus argumentos no convencieron a su amiga.

El tema no quedó ahí porque fuera de la casa también se enfrentaron, en Acapulco Shock y las cosas se salieron de control.