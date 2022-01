Facebook se ha convertido en una de las redes sociales más importantes y más utilizadas, no solo te da la oportunidad de chatear desde tu celular, subir fotos, escuchar música, compartir momentos y más, sino que también almacena gran cantidad de información personal, por ello es tan importante siempre resguardar la contraseña. Si sospechas que tu cuenta está hackeada, aquí te decimos paso a paso cómo reportar una cuenta comprometida de Facebook .

Existen diversas razones por las que puedes creer que alguien ha ingresado a tu cuenta, ya sea porque has notado que hay nuevos contactos en tu lista de amigos que no conoces, porque hay solicitudes amistad que no hiciste, porque hay mensajes que no escribiste, porque tu información personal ha sido modificada o porque han comenzado a desaparecer publicaciones o fotos tuyas.

El que alguien entre a tu cuenta de Facebook sin su autorización pone en riesgo tus datos personales e información privada, por ello si sospechas que tu cuenta está comprometida, es tan importante reportar lo antes posible el hackeo a Meta, antes Facebook.

¿Qué hago si mi cuenta de Facebook está hackeada?

Lo primero es intentar cambiar tu contraseña y notificarlo a la plataforma. Si ya no puedes ingresar, debes reportar la cuenta comprometida de Facebook a la brevedad para evitar que hagan mal uso de tu información, comentan algún ciberdelito o envíen desde tu perfil alguna estafa o video ofensivo a tus contactos.

¿Cómo reportar una cuenta comprometida de Facebook?

Da clic directamente en el siguiente enlace https://es-la.facebook.com/hacked

Te aparecerán 5 opciones por las que te preocupa la seguridad de tu cuenta, selecciona la opción ‘Alguien accedió a mi cuenta sin mi permiso’ y pulsa ‘Continuar’.

Te aparecerá un mensaje de Facebook que dice: "¡Hola! Protege tu cuenta. Para proteger tu cuenta de Facebook, te mostraremos algunos pasos para cambiar la contraseña y asegurarnos de que los cambios recientes en tu cuenta fueron realizados por ti".

Intenta iniciar sesión con tu usuario y contraseña.

Si ya no te permite ingresar o te dice que es incorrecta, captura el número de teléfono o la dirección de correo electrónico asociado a tu cuenta y pulsa en ‘Buscar’.

A continuación da clic en ‘Comenzar’ para iniciar el proceso de recuperación de seguridad.

El sistema analizará tu cuenta.

Tomá nota de los 6 dígitos que te envie Facebook a tu número celular o correo electrónico.

Introduce el código en la página de Facebook y presiona "Continuar".

Facebook permitirá cambiar tu contraseña .

. Confirma que tú realizaste los cambios recientes en tu cuenta y ¡listo!

Ahora ya sabes cómo reportar una cuenta comprometida de Facebook y recuperarla. Pero recuerda que deberás ser más precavido al utilizarla, es recomendable crear contraseñas difíciles y activar las alertas de inicio de sesión.