Koke Guerrero, quien se convirtió en el campeón de la sexta temporada de Exatlón el pasado domingo 1° de mayo, se llevó un premio de dos millones de pesos mexicanos. Es por eso que en una entrevista con La Razón, el deportista sinaloense reveló que hará con ese dinero.

“Primero que nada quiero ayudar a mis papás porque ellos me han ayudado en todo. Cuando ellos no tenían hacían lo posible para que yo hiciera lo que a mí me gustaba, pagaban mis escuelas, aunque no pudieran. Quiero pagarles un poco de lo que ellos han hecho por mí”, explicó el competidor.

Además, añadió: “Quiero empezar a crear contenido y mostrarle a la gente lo que yo soy, lo que me gusta hacer, quiero enseñarles más de mi deporte, de mis viajes y a divertirse para que no miren todo cuadrado, ya que pueden hacer las cosas que quieran de una manera divertida”.

Para finalizar, Guerrero añadió: “Quiero que sepan que acabo de salir y que sé que todos tienen cosas que decirme en las redes sociales, pero quiero pedirles que tengan paciencia, yo les quiero contestar a todos, así como yo quería que me contestara un David, un Aristeo, una Mati”.

