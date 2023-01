En cambio, en Estados Unidos Casio se disparó, luego de tener mínimas intereacción, pero Ferrari y Rolex solo se mantuvieron, ya que desde el inicio del año se han mantenido, en cambio, T wingo también los igualó, pues no figuraba.

En nuestro país R olex era la marca que tuvo una pequeña alza apenas unos días antes del estreno de la canción, pero sin duda quien le ganó a todas fue Casio, quien en todos los países se disparó y es que, ¿Quién no ha tenido un Casio en su vida?

En el estudio se analizaron las reacciones, comentarios, retweet y favoritos de cada marca, sobre todo porque a la hora de compararlos había marcas que tenían muy baja interacción y esa fue el auto Twingo, porque además de que no es un coche que se comercialice en todo el mundo, había personas que no lo conocía, mucho de esto pasó en México.

En el tema de Shakira “BZRP Music Sessions #53” que tiene más de 150 millones de reproducciones, se señalaron marcas como Rolex, Ferrari y otras más económicas como Renault y Casio , pero eso no importó al marketing, ya que todos tuvieron su impacto en redes sociales y hasta en ventas.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.